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Новости > Польские фермеры намерены снова блокировать границу с Украиной

Польские фермеры намерены снова блокировать границу с Украиной

Агата Кловская
02.02.24 16:16
79
Польские фермеры намерены снова блокировать границу с Украиной

Польские фермеры анонсировали новую общенациональную забастовку. Она начнется 9 февраля и продлится до 10 марта. Об этом накануне сообщил независимый профсоюз фермеров Солидарность, который является инициатором блокады.

«Наше терпение кончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества», — говорится в заявлении.

В профсоюзе отметили, что пассивность польских властей, декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией, заявления о соблюдении всех решений ЕК по импорту сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов из Украины «не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку».

Акция протеста предусматривает блокировку всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, а также дорог и автомагистралей по всей стране.

Напомним, польские перевозчики разблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной.

Тэги: Украина, граница, забастовка, Польша, блокирование

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