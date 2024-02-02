Польские фермеры намерены снова блокировать границу с Украиной

Польские фермеры анонсировали новую общенациональную забастовку. Она начнется 9 февраля и продлится до 10 марта. Об этом накануне сообщил независимый профсоюз фермеров Солидарность, который является инициатором блокады.

«Наше терпение кончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества», — говорится в заявлении.

В профсоюзе отметили, что пассивность польских властей, декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией, заявления о соблюдении всех решений ЕК по импорту сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов из Украины «не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку».

Акция протеста предусматривает блокировку всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, а также дорог и автомагистралей по всей стране.

Напомним, польские перевозчики разблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной.