Буданов рассказал детали спецоперации по уничтожению вражеского ракетного катера «Ивановец»

Украинские военные успешно атаковали российский катер «Ивановец» морскими дронами MAGURA V5. Об этом заявил начальник главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает The War Zone.

По его словам, морскими дронами управляло подразделение беспилотников 13-й группы ГУР.

«В ходе проведения специальных (активных) мероприятий в период с 31 января по 1 февраля отделом было спланировано и осуществлено уничтожение „Ивановца“ на рейде озера Донузлав», — рассказал он.

По словам Буданова, в ходе уничтожения российского катера было нанесено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в корпус корабля.

«В результате полученных повреждений корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, проведенная противником, не увенчалась успехом», — заявил глава ГУР.

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типа — это разработанный в Украине многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

Он может выполнять различные операции, в частности, наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, боевые миссии.

Длина беспилотника составляет 5,5 метра, а ширина — 1,5 метра Крейсерская скорость заявлена на уровне 22 узла, а максимальная — 42 узла. Дальность передвижение морского дрона составляет примерно 833 км.

Он также оснащен mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковой связью.

Напомним, украинские дроны потопили вражеский ракетный катер. На его борту могли находиться до 40 моряков.