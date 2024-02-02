Перед выборами Путина в России пересчитали избирателей – включили и оккупированные территории

ЦИК России накануне выборов президента страны назвала число избирателей, которые смогут принять в них участие. Опубликованы официальные данные.

Уверяется, что на 1 января насчитали 112 309 947 тех, кто якобы сможет проголосовать,

Также, как информируется, за пределами России число избирателей составило 1 890 863 человека, а в городе Байконуре их 11 924.

В то же время, стоит уточнить, что россияне посчитали и людей, проживающих в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, а также в аннексированном Крыму.

Добавим, что выборы президента России пройдут 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Ранее была опубликована декларация о доходах Путина.