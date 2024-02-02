Спрогнозирован рост украинской экономики на ближайшие годы

В НБУ поведали, как будет расти экономика нашей страны в ближайшие три года. Появился прогноз финансового регулятора.

Говорится о том, что в прошлом году экономика Украины вернулась к росту, восстановление будет продолжаться и в последующие годы.

При этом указывается, что высокие риски безопасности будут сдерживать экономический рост в текущем году, а глубина потерь и разрушений на всем прогнозном горизонте.

Эксперты оценили рост реального ВВП Украины за 2023-м год на уровне 5,7%.

Прогнозируется, что в этом году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Произойдет это, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

Указывается: «Темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны».

В ближайшие годы, как информируется, рост экономики ускорится благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ.

В 2025-м и 2026-м годах рост составит 5,8% и 4,5% соответственно.

Кроме этого, ожидается, что ВВП приблизится к потенциальному уровню в конце следующего года, однако на прогнозном горизонте еще не вернется на уровень до полномасштабного вторжения.

Сообщается, что ускоренный рост потенциального ВВП возможен только при реализации масштабного плана восстановления с участием международных организаций, связанной с этим активности частных инвесторов и/или использования конфискованных активов России, что пока не учтено в базовом сценарии прогноза.

Резюмируется, что базовый сценарий макропрогноза НБУ за январь предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в нашей стране с 2025-го года.

Ранее украинцев предупредили, что международная помощь нашей стране сократится в этом году.