Над Землей пролетит астероид размером с небоскреб

Около Земли, в пятницу, на расстоянии более 2,7 миллиона километров, со скоростью 18 километров в секунду, пролетит астероид размером с небоскреб. Об этом сообщает NBC News.

«Астероид никоим образом не коснется нашей планеты, пройдя на расстоянии, которое в семь раз превышает расстояние от Земли до Луны», — успокоили эксперты.

По оценкам Центра исследования околоземных объектов NASA, космический камень имеет диаметр от 210 до 480 метров. Это означает, что астероид может походить по размеру на Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке или Уиллис-Тауэр в Чикаго.

Ученые открыли его в 2008 году. Он обозначен как 2008 OS7.

Указывается, что в следующий раз он появится у Земли в 2032 году, но в будущем это будет значительно более отдаленная встреча на расстоянии 72 миллиона километров.

Напомним, к Земле подлетел потенциально опасный астероид.