Финансисты поведали, что будет с курсом гривны в нынешнем году

Стало известно, что будет с курсом гривны в 2024-м году. Свой прогноз дал НБУ

Финансисты говорят, что после перехода с октября 2023-го года к режиму управляемой гибкости курс гривны к доллару начал меняться в зависимости от ситуации на рынке.

При этом, в нынешнем году колебания могут быть более значительными.

Сказано: «По мере формирования надлежащих предпосылок НБУ будет постепенно позволять все большие курсовые колебания в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры. Увеличение гибкости курса является необходимым шагом для восстановления его роли как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам».

Как отмечает финансовый регулятор, после перехода в режим управляемой гибкости существенно увеличились объемы операций банков без участия НБУ, что свидетельствует об увеличении глубины межбанковского валютного рынка, а, соответственно, и усилении его устойчивости к ситуативным факторам.

Информируется: «Усилилась и связь между наличным и безналичным сегментами валютного рынка. За исключением последних дней года, разница между наличным и официальным курсами уменьшалась, в частности, благодаря отмене в декабре ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу наличной иностранной валюты населению».

Впрочем, как уточняется, несмотря на переход к режиму управляемой гибкости, обеспечение курсовой устойчивости остается основным средством НБУ для достижения инфляционных целей и поддержания макрофинансовой стабильности.

Говорится: «НБУ сохраняет присутствие на валютном рынке и компенсирует структурный дефицит на нем, позволяя курсу колебаться в обе стороны под влиянием ситуативных изменений в спросе и предложении валюты».

Стало известно, что в октябре – первой половине ноября прошлого года соотношение спроса и предложения на валютном рынке улучшилось.

Поясняется, что в значительной степени это обусловливалось эффектом блокады отдельных пунктов пропуска на западной границе нашей страны, которая имела большее влияние на импорт, чем на экспорт.

Экспортные поступления даже незначительно увеличились вследствие наращивания пропускной способности нового морского маршрута и дунайских портов. В результате интервенции НБУ по продаже валюты уменьшились, а курс гривны укрепился.

В НБУ рассказали, что со второй половины ноября чистый спрос на иностранную валюту снова увеличился, что было обусловлено как сезонными факторами, так и объективными последствиями войны.

Уточняется, что повысился спрос на импортируемые продовольственные товары, товары промежуточного потребления для аграриев, горючее и отдельную продукцию машиностроения и фармацевтической промышленности. Кроме того, усиление неопределенности поступления официального финансирования и рекордные бюджетные расходы привели к повышенному спросу на валюту.

Поясняется, что в подобных условиях финансовый регулятор в декабре существенно нарастил интервенции по продаже иностранной валюты до 3,6 миллиардов долларов, а обменный курс гривны в среднем ослаб на 2,6% по сравнению с ноябрем. Отрицательное сальдо интервенций НБУ в целом за квартал увеличилось до 9,3 миллиардов долларов по сравнению с 7 миллиардами долларов в II квартале.

Резюмируется: «Достаточные объемы интервенций и меры НБУ по поддержанию привлекательности гривневых инструментов обеспечили контролируемость валютного рынка. В результате в IV квартале обменный курс гривны в среднем почти не изменился по сравнению с предыдущим кварталом».

Ранее мы писали, что с начала года украинцы бросились массово скупать валюту.