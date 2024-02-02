В Украине спрогнозировали дефицит электроэнергии до конца отопительного сезона

В Украине до конца отопительного сезона прогнозируется небольшой дефицит электроэнергии. Об этом говорят в НБУ.

Сказано: «Если не будет новых значительных разрушений, то в 2024-м году ожидается незначительный дефицит электроэнергии преимущественно во время отопительного сезона».

Информируется о том, что, с одной стороны, значительно усилена защита ПВО, продолжаются ремонты и приспособление энергетической системы к вызовам войны, а с другой энергосистема нашей страны серьезно пострадала, а Россия не прекращает обстрелы, тогда как оживление экономической активности увеличивает потребление.

Впрочем, как прогнозируется, дефицит будет нивелирован импортом, благодаря чему он почти не повлияет на экономическую активность, говорится в обзоре.

Ожидается, что в дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита не ожидается.

Финансисты отмечают, что риском является усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру, которая способна привести к большему, чем ожидается, дефициту собственных мощностей по производству электроэнергии.

Украинцам поведали, что для покрытия значительного дефицита может не хватить технологических возможностей для импортных поставок электроэнергии, из-за чего будут происходить отключение как бытовых, так и промышленных потребителей, что будет ограничивать экономическую активность.

Подчеркивается, что темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии.

В НБУ рассказали: «Уровень готовности бизнеса и населения к потенциальным отключениям электроэнергии выше, чем прошлой зимой, что будет ограничивать негативное влияние дефицита на экономику».

Стоит уточнить, что интенсификация обстрелов, глубина разрушений объектов энергетики минувшей зимой и увеличение нагрузки из-за холодной погоды ожидаемо привели к дефициту электроэнергии.

Ее дефицит в четвертом квартале составил всего около 3%, что меньше предыдущих ожиданий на уровне 5%. Он был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.

Резюмируется: «Это положительно повлияло на работу как промышленных предприятий, в частности, позволило поддерживать стабильные объемы металлургического производства, так и сектора услуг. В то же время подготовка к отопительному сезону с учетом рисков обстрелов стимулировала рост добывающей промышленности, в частности добыча газа и угля».

Ранее мы писали, что в Украине продолжают устранять проблемы с электричеством.