Россия заманивает сирийцев в свою армию «якутскими паспортами», — СМИ

Россия обманом заставляет сирийцев подписывать контракты с Минобороны РФ. Им обещают российские паспорта с регистрацией в Якутии, несмотря на то, что иностранные наемники даже не владеют русским языком. Об этом свидетельствует расследование Вадих Эль Хаека в «Новой газете».

«Сирийский посредник, ранее вербовавший людей для операций Вагнера в Ливии, теперь вербует сирийцев для поездки в Россию. Его зовут Вассим Аль Димашки, он из Сувейды, хотя в Дамаске и Хомсе есть и другие посредники... Вассим рассказывает молодым людям, что они приедут в Якутию охранять золотые и алмазные рудники: Якутия — огромный регион, своего населения для этих целей не хватает. Зарплата за эту работу будет в районе 2000 долларов в месяц, в дополнение к... российскому паспорту», — отмечает журналист.

По его словам, уже отправившаяся в Россию партия новобранцев состояла из 40 человек, 30 из них были из Сувейды. Вассим получает по 5 миллионов сирийских лир (337 долларов) за каждого завербованного им человека.

В Москве их встречает сириец доктор Акрам Диб Тарраф... Он якобы получает 320 тысяч рублей. Эль Хаек отметил, что не смог установить, «кто именно платит ему такие деньги».

Из Москвы сирийцы улетают в Якутию, где их разделяют на две группы. Одну отправляют в Улан-Удэ для обучения военной специальности, другую — в полевой лагерь в европейской части, где они тренируются как пехотинцы.

Журналист подчеркнул, что никто из новобранцев не говорит по-русски, но контракты они подписывают на русском. После этого им предоставляют российские паспорта.

По его словам, поток сирийцев, желающих заключить контракт с Минобороны России — это не результат работы российской пропаганды, а следствие обмана.

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