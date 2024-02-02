Война в Украине: ситуация на фронтах на 2 февраля

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 2 февраля.

За минувшие сутки произошло 63 боевых столкновения.

Противник нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области.

Россияне нанесли 85 авиационных ударов, совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

К сожалению, от авиационных ударов пострадали: Волчанск, Ольховатка, Колодезное, Синьковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Сухая Балка, Новобахмутовка, Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Орловка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Угледар, Новодонецкое, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Новокаиры, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Крынки Херсонской области.

Так, под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Отмечается, что на Купянском направлении отражены 5 атак россиян возле Ивановки Харьковской области.

Сказано, что на Лиманском направлении ВСУ отразили атаку России в районе Тернов Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении была отражена атака россиян вблизи Клещиевки Донецкой области.

Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери.

Кроме этого, ВСУ отбили 16 атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Также на Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать россиян недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 11 атак.

Военные поведали, что на Шахтерском направлении ВСУ отбили атаку России южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Украинцам рассказали, что на Запорожском направлении была отражена атака россиян в районе Работино Запорожской области.

При этом на Херсонском направлении ВСУ продолжают удержание позиций и отражение штурмов России. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошлые сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий.

ВСУ активными действиями наносят России урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

Украинские военные продолжают активными действиями наносить россиянам урон в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.

Украинская авиация нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетным комплексам России. Силами и средствами ПВО была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам, 1 складу боеприпасов и 4 средствам противовоздушной обороны России.

Ранее мы писали, что Украина таки получит 50 миллиардов евро от ЕС.