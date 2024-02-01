Зеленский отреагировал на решение ЕС о €50 млрд для Украины

Для Украины финансовая поддержка не менее важна, чем военная помощь и санкционное давление на Россию. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Twitter, комментируя решение лидеров ЕС выделить Украине 50 млрд. евро.

«Благодарен главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание Фонда для Украины в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы», — заявил он.

По словам Зеленского, очень важно, что решение приняли все 27 лидеров, что «в который раз доказывает мощное единство ЕС».

«Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию», — добавил глава государства.

Напомним, Украина таки получит 50 миллиардов евро от ЕС.