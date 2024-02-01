Появились некоторые подробности выделения Украине 50 миллиардов евро от ЕС

Издание The Guardian сообщило некоторые подробности выделения Украине 50 миллиардов евро от ЕС. Цитируется принятый документ.

Сообщается, что лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь нашей стране, в случае необходимости пересмотреть ее через два года.

Информируется: «На основе годового отчета Еврокомиссии о мерах в рамках фонда для Украины Европейский совет будет проводить дискуссии каждый год для предоставления рекомендаций».

Указывается: «При необходимости через два года Европейский совет предложит Комиссии внести предложение о пересмотре».

Ранее мы писали, что Украина таки получит 50 миллиардов евро от ЕС.