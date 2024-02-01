Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путина ждут сюрпризы на поле боя в Украине, - Нуланд

Путина ждут сюрпризы на поле боя в Украине, - Нуланд

Агата Кловская
01.02.24 14:49
117
Путина ждут сюрпризы на поле боя в Украине, - Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сегодня озвучила свой прогноз на ход событий в 2024 году. Она отметила, что российского диктатора Владимира Путина ждут сюрпризы на поле боя в Украине. Об этом сообщает «РБК-Украина».

На вопрос журналиста, узнала ли Нуланд о планах Киева на поле боя, она ответила, что, по ее мнению, Украина добьется очень больших успехов.

«Я должна сказать, что я покидаю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа относительно 2024 года. Я также уверена, что, несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов», — подчеркнула заместитель государственного секретаря США.

Напомним, Нуланд утверждает, что Украина уже получила от США бомбы GLSDB.

Тэги: Владимир Путин, Виктория Нуланд, война в Украине, сюрприз

Комментарии

Статьи

27.01.24 09:43

Здравствуй, TEXIT: гражданская война в США 2024? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями
18.01.24 14:58

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.02.24 15:56

На Киевщине школы массово закрываются на карантин

01.02.24 15:21

Зеленский отреагировал на решение ЕС о €50 млрд для Украины

01.02.24 14:14

Буданов рассказал, что может помочь Украине нанести военное поражение РФ

01.02.24 13:46

На Харьковщине и Сумщине активизировались вражеские ДРГ

01.02.24 13:18

Суперкомпьютер определил вероятного победителя боя Усик — Фьюри

01.02.24 13:16

Появились некоторые подробности выделения Украине 50 миллиардов евро от ЕС

01.02.24 13:09

Шмыгаль прокомментировал выделение Украине 50 миллиардов евро от ЕС

01.02.24 13:01

Синоптики рассказали, как погода будет огорчать украинцев в ближайшие дни

01.02.24 12:52

Украина таки получит 50 миллиардов евро от ЕС

01.02.24 13:46

На Харьковщине и Сумщине активизировались вражеские ДРГ

01.02.24 12:52

Украина таки получит 50 миллиардов евро от ЕС

01.02.24 11:15

Американцы предрекли отставку Залужного в ближайшие дни

01.02.24 10:33

Международный суд ООН объявил решение по делу Украины против России

01.02.24 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 386 230 солдат

31.01.24 16:16

В Крыму гремели взрывы около городов Севастополь и Саки

31.01.24 15:53

Германия передала Украине вертолеты и ракеты для ПВО

31.01.24 15:15

Россиян будут лишать имущества за «фейки» об армии

31.01.24 13:18

В Киев приехала заместитель госсекретаря США

31.01.24 11:28

СМИ узнали, сколько боеприпасов ЕС поставит Украине до 1 марта

26.01.24 15:13

Арахамия заявил, что Украина потеряла в войне «гораздо меньше» ста тысяч солдат

26.01.24 15:20

Синоптик говорит, что совсем скоро Украину накроет потепление

26.01.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 380 600 солдат

29.01.24 12:52

Синоптики дали прогноз на февраль

26.01.24 15:24

Данилов объяснил, есть ли угроза сокращения помощи Украине

26.01.24 14:45

В США человека впервые казнили с помощью удушения чистым азотом

25.01.24 16:51

На Ровенщине женщина умерла в стоматологическом кабинете

25.01.24 16:30

Стало известно, как энергетические напитки влияют на сон

26.01.24 16:47

Ученые оценили мировые запасы подземных вод

26.01.24 15:03

Потребление электроэнергии украинской промышленностью серьезно выросло зимой

Фото и Видео
Плата за страх (2024): дата выхода и тизер нового боевика
Плата за страх (2024): дата выхода и тизер нового боевика
Плата за страх (2024): дата выхода и тизер нового боевика
Плата за страх (2024): дата выхода и тизер нового боевика
Министерство неджентльменских дел (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Гая Ричи
Министерство неджентльменских дел (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Гая Ричи
В Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу
В Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу
Гадкий я 4 (2024): трейлер и дата выхода новой анимации про миньонов
Гадкий я 4 (2024): трейлер и дата выхода новой анимации про миньонов
Охотники за привидениями. Ледянящий ужас (2024): трейлер и дата выхода новой части франшизы
Охотники за привидениями. Ледянящий ужас (2024): трейлер и дата выхода новой части франшизы
Элене Эпремидзе: у грузинской красавицы остановилось сердце
Элене Эпремидзе: у грузинской красавицы остановилось сердце
Появилось видео, как Канье Уэст напал на журналистку
Появилось видео, как Канье Уэст напал на журналистку
Залужный уволен?
Залужный уволен?
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Зеленский объяснил риск задержки помощи США
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.