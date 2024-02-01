Путина ждут сюрпризы на поле боя в Украине, - Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сегодня озвучила свой прогноз на ход событий в 2024 году. Она отметила, что российского диктатора Владимира Путина ждут сюрпризы на поле боя в Украине. Об этом сообщает «РБК-Украина».

На вопрос журналиста, узнала ли Нуланд о планах Киева на поле боя, она ответила, что, по ее мнению, Украина добьется очень больших успехов.

«Я должна сказать, что я покидаю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа относительно 2024 года. Я также уверена, что, несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов», — подчеркнула заместитель государственного секретаря США.

Напомним, Нуланд утверждает, что Украина уже получила от США бомбы GLSDB.