Буданов рассказал, что может помочь Украине нанести военное поражение РФ

На данный момент Украина нуждается в гаубицах и снарядах, которые «являются одним из наиболее решающих факторов» в войне. Кроме того, для того, чтобы нанести военное поражение РФ, украинским силам нужны штурмовики, подобные А-10 (США). Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью СNN.

В частности, Буданов признался журналистам, что хочет видеть в руках Украины штурмовики, подобные американскому А-10.

«Это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России», сказал он.

Как отмечает СNN, несмотря на то, что этому самолету уже несколько десятилетий, он прославился своим мастерством против иракской бронетехники во время первой войны в Персидском заливе и до сих пор пользуется похвалой среди пилотов и американских солдат, даже несмотря на то, что Конгресс США стремится исключить его из арсенала ВВС США.

По словам главы ГУР, Украине необходимо «резкое увеличение» количества орудий, в частности, гаубиц, — независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказываются на украинских дальнобойных пушках.

По его словам, боеприпасы также жизненно важны, поскольку «снаряды являются одним из наиболее решающих факторов в этой войне».

«Не столько качество, сколько количество», — добавил Буданов.

Напомним, Буданов рассказал, когда иссякнет наступление РФ.