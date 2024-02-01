Шмыгаль прокомментировал выделение Украине 50 миллиардов евро от ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал выделение нашей стране 50 миллиардов евро от ЕС. Программа рассчитана на четыре года.

Чиновник отметил: «Европейский совет поддержал создание нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС. Ukraine Facility».

По его словам, это четырехлетняя программа общим объемом 50 миллиардов евро.

Сказано: «Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита».

Также информируется, что еще один компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах, который позволит привлечь дополнительные денежные средства на инвестиции.

Резюмируется: «Благодарен президенту Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов ЕС за непреклонную поддержку. Каждый ваш голос – это весомый вклад в нашу общую победу».

Ранее мы писали, что Украина таки получит 50 миллиардов евро от ЕС.