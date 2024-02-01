На Харьковщине и Сумщине активизировались вражеские ДРГ

Наибольшая активность российских диверсионно-разведывательных групп фиксируется на границе с РФ в Сумской области. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Также, по его словам, активность вражеских группировок наблюдается и в Харьковской области.

«Но наши воины делают все возможное, чтобы заблаговременно разоблачать такие группы и наносить по ним удары, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, а как максимум — уничтожить эти группы. Для этого используются технические средства по всей линии границы и противодиверсионные резервы», — отметил представитель ГПСУ.

Напомним, вражеские ДРГ не оставляют попыток прорвать северную границу Украины.