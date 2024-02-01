Синоптики рассказали, как погода будет огорчать украинцев в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине ухудшится погода. Появился прогноз синоптиков.

Стало известно, что говорят в Гидрометцентре.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что в пятницу, 2 февраля, ночью по всей территории нашей стране, кроме юга, а днем в Карпатах, Закарпатье и на востоке ожидается небольшой мокрый снег и дождь. При этом, на остальной территории страны без осадков.

Сказано, что в Карпатах на дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-18 м/с.

Ночью и днем ожидается от 2 мороза до 3 тепла, на высокогорье Карпат минус 1-6. Днем на юге страны 1-6 тепла.

В Киеве завтра ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью и днем от 0 до плюс 2.

В субботу, 3 февраля, в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь. Ночью в южной части и восточных областях без осадков.

Ночью от 5 мороза до 0, днем 1-6 тепла. Ночью в западных, днем в восточных областях от минус 2 мороза до плюс 3.

На дорогах северо-восточных областей местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах снег, ночью 4-9 мороза, днем от минус 5 до 0.

В Киеве послезавтра ночью пройдет умеренный мокрый снег, днем дождь. Ночью будет от минус 2 до 0, днем плюс 4-6. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики дали прогноз на февраль.