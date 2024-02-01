Украина таки получит 50 миллиардов евро от ЕС

Украина таки получит финансовую помощь от ЕС. Ее сумма составляет 50 миллиардов евро

Так, в четверг, 1 февраля, в ходе саммита лидеры стран утвердили выделение для нашей страны денег в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом в социальной сети Х поведал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он сообщил: «Мы договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном 50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС».

По его словам, это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины.

Чиновник отметил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины.

Резюмируется: «Мы знаем, что поставлено на карту».

Ранее мы писали, что госдолг Украины основательно вырос по итогам 2023-го года.