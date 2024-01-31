Стало известно, чем опасны колебания веса тела

Исследователи из университета Северной Каролины в США поведали, чем опасны колебания веса тела. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что циклические колебания веса вследствие жестких диет и последующих перееданий могут нанести вред психическому здоровью.

Информируется, что в рамках своей работы эксперты пригласили 36 взрослых человек – 13 мужчин и 23 женщины – принять участие в расширенном опросе о состоянии физического и психического здоровья.

Эти люди ранее сталкивались с циклическими колебаниями веса – они теряли и набирали более 11 фунтов (около пяти килограммов).

Также сообщается, что все добровольцы рассказали о желании похудеть из-за социальной стигматизации, связанной с их весом, а также по причине сравнения своего веса с весом знаменитостей и или сверстников.

Уточняется, что стигматизация – это формирование негативного отношения к отдельному человеку или группе людей на основании каких-то психологических, физических, интеллектуальных и других особенностей.

Говорится о том, что в подавляющем большинстве случаев участники садились на диету не для улучшения состояния здоровья, а потому, что чувствовали социальное давление.

Специалисты поведали, что восстановление веса после строгих диет становилось причиной появления чувства стыда и усиления стигматизации, связанной с лишним весом.

В итоге, люди начинали чувствовать себя хуже, чем до начала соблюдения диеты, что нередко провоцировало их вновь предпринимать попытки сбросить вес экстремальным путем.

Резюмируется, что такое пищевое поведение приводит к эмоциональному перееданию, ограничению определенных продуктов и калорий в целом, стрессу и чрезмерному увлечению тренировками. Данные симптомы характерны для расстройств пищевого поведения – анорексии, булимии и орторексии.

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