Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что он покидает свой пост и уходит в отставку. Об этом он сам заявил во время брифинга в понедельник, 29 января.

«Я хотел бы сообщить общественности о решении, которое мы обсуждали с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра», — сказал Гарибашвили.

По его словам, в конце прошлого года он представил отчет общественности о его работе в течение трех лет.

«Как известно, я начал работать на посту главы правительства второй срок в самый тяжелый период, в условиях внутреннего и международного политического, экономического и социального кризисов. Я четко служил нашей стране, бескомпромиссно защищал интересы нашей страны и народа, горжусь результатами, которых мы достигли за этот период вместе с командой», — рассказал он.

Гарибашвили впервые вступил в должность премьер-министра Грузии еще в 2013 году, однако 30 декабря 2015 года подал в отставку. Тогда его заменил Георгий Квирикашвили.

Второй раз Гарибашвили вступил в должность премьер-министра 22 февраля 2021 года, а до этого он возглавлял оборонное ведомство страны. Отставка Гарибашвили означает, что парламент снова должен будет утверждать правительство.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ему предложили занять должность главы партии «Грузинская мечта».

Напомним, премьер Грузии сделал скандальное заявление по поводу причины начала войны в Украине.