В ВСУ рассказали, какие специалисты сейчас больше всего нужны в армии

В Украине уже почти два года продолжается всеобщая мобилизация. Неизменно самыми востребованными специалистами в армии является пехота. Об этом заявил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью Радио Свобода.

«Такие данные, наверное, было бы некорректно озвучивать, но наиболее нужные специалисты — это, конечно, пехота. Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отражает врага», — сказал Николюк.

Генерал-майор добавил, что наиболее массовая подготовка в Сухопутных войсках — это именно подготовка пехотинца. В то же время он подчеркнул, что очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики и т. д.

«Но сегодня — это пехота», — подчеркнул командующий.

Напомним, Зеленский оценил потребности в мобилизации.