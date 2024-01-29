Глава МИД Венгрии Сийярто отправился в Ужгород

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился с визитом в Украину. Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 29 января.

«Выезжаем в Карпаты. Хотим наладить сотрудничество Украины и Венгрии, и сделаем все, чтобы венгерская община на Закарпатье вернула свои прежние права», — написал он.

Позже Сийярто добавил, что уже направляется в Ужгород.

«Едем в Ужгород, день будет длинный... Надо сделать все, чтобы венгерская община Закарпатья вернула себе прежние права», — отметил он.

Напомним, Шмыгаль в Ужгороде встретился с Фицо.