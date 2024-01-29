В Испании накрыли преступную сеть, которая торговала трупами

Полиция Испании накрыли преступную сеть, которая торговала трупами. Бандиты незаконно получали тела усопших, после чего продавали их университетам.

Правоохранители поведали: «Агенты национальной полиции ликвидировали в Валенсии преступную сеть, связанную с продажей тел».

Сказано: «Они подделывали документы, чтобы забирать тела из больниц и домов престарелых, а затем продавали их университетам для изучения по цене 1,2 тысячи евро за каждое тело».

Выяснилось, что преступники искали мертвецов, у которых не было родственников, предпочтительно иностранцев.

Установлено, что один университет заплатил организации более пяти тысяч евро за сожжение одиннадцати трупов после их изучения, но ни один крематорий Валенсии не располагает данными об этих кремациях.

Полиция подозревает, что бандиты расчленили тела и для экономии денежных средств провели только одну процедуру кремации.

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