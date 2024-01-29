Техас решил отгородиться колючей проволокой по всей границе

Американский штат Техас продолжает держать оборону. Власти решили отгородить колючей проволокой всю границу.

Об этом информировал вице-губернатор штата Дэн Патрик.

Он сказал: «Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы».

Чиновник отметил, что после этого федеральным властям понадобится «очень много кусачек, чтобы перерезать все заграждения, которые Техас будет сразу же восстанавливать».

Добавляется, что поток нелегальных мигрантов, пересекающих границу штата, сократился с трех тысяч человек в день несколько месяцев назад до нуля после размещения колючей проволоки.

Ранее мы писали, что в «Симпсонах» нашли предсказание по поводу Техаса.