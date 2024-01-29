Джон Буш: от рака умер «Симпсонов»

От рака мозга умер один из создателей «Симпсонов» Джон Буш. Ему было 69 лет. Об єтом пишет The Hollywood Reporter

Джон Буш также был автором проекта «Царь горы», «Гриффины», «Скуби-Ду» и сериала «Люди Икс: Эволюция».