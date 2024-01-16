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Новости > Депутаты приняли законопроект по Е-реестру военнообязанных

Депутаты приняли законопроект по Е-реестру военнообязанных

Агата Кловская
16.01.24 16:25
146
Депутаты приняли законопроект по Е-реестру военнообязанных

Верховная рада Украины приняла законопроект № 10062 по цифровизации армии 16 января. Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк в своем Telegram.

«После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект № 10062 по реестрам для военного учета принят в целом», — написал он.

По словам нардепа, «за» проголосовали 249 нардепов.

Единый реестр является электронной информационной системой для сбора, хранения, обработки и использования данных, созданной для обеспечения военного учета граждан Украины. Формально реестр был запущен еще в марте 2022 года, но без полной базы.

Напомним, стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации.

Тэги: Верховная Рада Украины, реестр, военнообязанный, электронный реестр военнообязанных

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