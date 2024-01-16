Украинцам поведали, как обстоит ситуация с коронавирусом

Министерство здравоохранения поведало, как обстоит ситуация с коронавирусом в нашей стране. Зараза продолжает убивать людей.

Так, как сообщается, с начала эпидсезона, который стартовал в минувшем октябре, зафиксировали 122 081 случаев болезни.

Ее жертвами стали 595 человек, в том числе четверо детей детей до 17 лет.

Информируется, что в прошлом году вторые по счету прививки против заразы не получили 814 740 жителей Украины, а более 12 миллионов украинцев не получили бустерную прививку.

Говорится о том, что сейчас в нашей стране в наличии более двух миллионов доз вакцин, вакцинация в 2024-м году, как и в предыдущие годы, безвозмездна.

Сказано, что согласно принятым осенью прошлого года рекомендациям первичный курс по вакцинации представляет собой введение одной дозы (если вакцинация проведена вакциной Janssen) и бустера, или двух доз (если прививки проведены вакцинами CoronaVac, Comirnaty или другой двудозной вакциной) и бустера.

Резюмируется, что бустерную прививку проводят через пять-шесть месяцев после первичной вакцинации (не менее пяти месяцев для взрослых и шести месяцев для детей). Все последующие прививки называют дополнительным бустером.

Ранее врачи предупредили о новых опасностях COVID-19 в 2024 году.