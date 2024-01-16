В Telegram появились весьма любопытные функции

В мессенджере Telegram появились новые функции. Разработчики поведали, что изменилось.
Так, у пользователей теперь есть возможность записывать одноразовые голосовые и видеосообщения, которые удаляются из переписки сразу после прослушивания.
Кроме этого была внедрена функция ставить видео- или аудиосообщения на паузу во время записи, а потом возобновлять ее перед отправкой.
Также этот мессенджер улучшил бесплатную платформу для создания ботов, которая позволяет разработчикам встраивать в экосистему приложения как простых чат-ботов, так и мини-приложения.
Ранее в WhatsApp появились еще две полезные функции.