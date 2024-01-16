Польские перевозчики согласились разблокировать границу с Украиной

Польские дальнобойщики, которые с начала ноября заблокировали некоторые пограничные переходы с Украиной, достигли соглашения об «определенных условиях» с правительством и приостановят свой протест 17 января в 13:00 по киевскому времени. Об этом сообщает Reuters.

Польские водители требовали, чтобы ЕС восстановил систему, согласно которой украинским компаниям необходимы разрешения для работы в блоке, а также для европейских дальнобойщиков, въезжающих в Украину.

«Это не конец, но протест будет приостановлен, — сказал Томаш Борковски из Комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей. — Мы договорились об определенных условиях: мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство».

Министерство инфраструктуры Польши организовало на сегодня пресс-конференцию, в ходе которой должно быть подписано соглашение.

Напомним, румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной.