В России рассказали о последствиях атаки неизвестных беспилотников на Воронеж

Повреждения после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов получили более 30 квартир, расположенных в трех домах Воронежа. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев на своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. В настоящее время специалисты занимаются установкой временного остекления. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. По этим домам также принято решение об установке временного остекления», — написал российский чиновник.

По его словам, на базе школы N84 для жителей пострадавших квартир развернут пункт временного размещения.

Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать все спецслужбы, развернут оперативный штаб от администрации города.

«В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей еще раз посетить семью и убедиться в отсутствии других последствий», — утверждает Гусев.

Напомним, в России заявили об «атаке дронов» на Воронеж.