На Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации населения

В Харьковской области расширена зона обязательной эвакуации семей с детьми. Об этом 16 января сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вводится обязательная эвакуация населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. В настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 детей.

«К эвакуации призываем семьи с детьми, проживающими в населенных пунктах: Благодатовка, Большая Шапковка, Вишневка, Васильевка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Николаевка Первая, Просянка, Прилютовое, Самбродовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цыбовка — Кондрашевской общины; Белое, Воронцовка, Лесная Стинка, Сеньково, Синиха — Куриловской общины», — отметил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Желающие эвакуироваться могут звонить по телефону: 0-800-33-92-91.

Напомним, в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию.