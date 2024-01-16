Оземпик: препарат для похудения вызывает пожизненную диарею

Несколько девушек теперь будут пожизненно страдать диареей после похудения с помощью препарата «Оземпик». Об этом пишет Daily Mail.

Компания Novo Nordisk, производитель Ozempic (Оземпик) и Wegovy, сталкивается с судебными исками со стороны пациентов со всей Америки, которые утверждают, что испытали сильные побочные эффекты после употребления препарата для похудения.