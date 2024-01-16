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Новости > Хулио Иглесиас: певца задержали с чемоданом еды

Хулио Иглесиас: певца задержали с чемоданом еды

Агата Кловская
16.01.24 11:46
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Хулио Иглесиас: певца задержали с чемоданом еды
Певца Хулио Иглесиаса задержали с чемоданом экзотической еды в аэропорту Доминиканской республики.
 
Таможенники обнаружили у 80-летнего артиста, который летел с Багамских островов, более 40 кг продуктов, в том числе мясо, ягоды, овощи и фрукты. Доминикана запрещает ввоз свежих продуктов частными лицами.
 
Иглесиаса задержали на несколько часов, а содержимое чемодана изъяли. Причем, как сообщается, певца ловят в гастрономической контрабанде уже не впервые.
 
Справка. Хулио Иглесиас – один из самых известных испаноязычных исполнителей в мире: лауреату многочисленных премий, в том числе «Грэмми», посвящена звезда на голливудской «Аллее славы».
 
 
 

Тэги: Хулио Иглесиас

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