Хулио Иглесиас: певца задержали с чемоданом еды

Певца Хулио Иглесиаса задержали с чемоданом экзотической еды в аэропорту Доминиканской республики.

Таможенники обнаружили у 80-летнего артиста, который летел с Багамских островов, более 40 кг продуктов, в том числе мясо, ягоды, овощи и фрукты. Доминикана запрещает ввоз свежих продуктов частными лицами.

Иглесиаса задержали на несколько часов, а содержимое чемодана изъяли. Причем, как сообщается, певца ловят в гастрономической контрабанде уже не впервые.

Справка. Хулио Иглесиас – один из самых известных испаноязычных исполнителей в мире: лауреату многочисленных премий, в том числе «Грэмми», посвящена звезда на голливудской «Аллее славы».