Главу Пентагона Ллойда Отсина выписали из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин был выписан из больницы в понедельник, 15 января. Пока он будет работать из дому. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Он имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи», — отмечается в сообщении.

Со своей стороны врачи главы Пентагона заявили, что состояние Остина улучшилось за время его пребывания в больнице и его силы восстанавливаются.

«Во время пребывания в госпитале он прошел серию медицинских тестов и обследований, а также получил нехирургическую помощь для решения своих медицинских проблем, в частности для устранения длительных болей в ноге», — рассказали врачи.

Остина выписали домой с планируемой физиотерапией под регулярное наблюдение.

Врачи также заявили, что рак предстательной железы Остина вылечен на ранней стадии и прогноз для пациента отличный. Дальнейшее лечение рака не планируется, однако необходимо регулярное наблюдение после простатэктомии.

Напомним, в Пентагоне раскрыли подробности госпитализации Остина.