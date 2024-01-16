Вслед за Великобританией, Канада готовится к подписанию с Украиной двустороннего соглашения о безопасности. Оттава уже отправила в Киев на согласование проект документа. Об этом сообщила посол Канады в Украине Наталья Цмоц, сообщает в понедельник, 15 января, Европейская правда.

«Я очень рада вам сообщить, что в пятницу Канада выслала к Игорю Жовкве (заместитель главы Офиса Президента) копию соглашения, чтобы начать более детальные переговоры, чтобы через несколько недель закончить переговоры между Канадой и Украиной», — сказала Цмоц.

Цмоц отметила, что, по мнению Канады, это должно быть соглашение о «заверениях безопасности — security assurances», однако оно не видит проблем в этом сроке.

По ее словам, это общий подход для стран для G7, стремящихся срочно предоставить Украине эти «заверения».

Напомним, Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности.