Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной

Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной, сообщает ГПСУ. Речь о КПП «Сирет» напротив украинского пункта «Порубное» в Черновицкой области.

Блокируются грузовики, пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов производится в обычном режиме.

«На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска „Сирет“. Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях», — заявили украинские пограничники.

По данным румынских СМИ, фермеры требуют от своего правительства роста субсидий, чтобы можно было конкурировать с украинской продукцией.