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Новости > Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной

Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной

Александр Панько
13.01.24 20:56
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Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной
Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной, сообщает ГПСУ. Речь о КПП «Сирет» напротив украинского пункта «Порубное» в Черновицкой области.
 
Блокируются грузовики, пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов производится в обычном режиме.
 
«На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска „Сирет“. Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях», — заявили украинские пограничники.
 
По данным румынских СМИ, фермеры требуют от своего правительства роста субсидий, чтобы можно было конкурировать с украинской продукцией.

Тэги: граница, Румыния, фермеры

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