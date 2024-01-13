Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной

Обнародован список «черных лебедей» 2024 года
Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украине передали дальнобойное оружие, о котором «пока нельзя говорить»
В Киев прибыл британский премьер Риши Сунак
Еще 840 мертвых оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за сутки
Обнародованы изменения в закон о мобилизации
США и Великобритания нанесли удары по Йемену. Хуситы в ответ обстреляли американские корабли
Экс-замгенпрокурора Ольга Колинько была задушена?
Отключение должников от электроэнергии начнется в конце января, - Yasno
В Украине с начала войны погибли более 10,2 тысячи гражданских, — ООН
Законопроект о мобилизации вернут на доработку в Кабмин, — Арахамия