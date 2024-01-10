Украинцев предупредили об очередной волне морозов

В конце недели в Украину придет очередная порция морозов с севера. Ночная температура может упасть до 20 градусов мороза. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона.

Как отметила синоптик, ночь на 9 января была холодной. В Черниговской и Сумской области температура опустилась до 24-26 градусов мороза.

По всей температуре Украины температура ниже 0 градусов, на юге теплее, но пока сохраняется морозная погода. «В дальнейшем будет ослабление морозов, но будут в основном сохраняться отрицательные значения температуры, особенно в ночные часы», — сказала она.

В то же время, в среду-четверг 10-11 января ожидается потепление, хотя ночью будет 3-8 градусов мороза практически по всей Украине.

«Это кратковременное повышение температуры будет буквально на два дня. На эти два дня у нас изменятся воздушные потоки. Если до этого преобладали северные, которые приносили холодную арктическую массу, то сейчас появляется западная составляющая, немного атлантического воздуха прибавляется, и поэтому определенное повышение температуры на эти два дня», — сказала она.

Птуха сообщила, что уже со второй половины пятницы 12 января ожидается понижение температуры из-за воздушных масс с севера.

«По расчетам, которые есть сегодня, все же до 25 градусов не опустится, но до 20 морозы могут быть, особенно в северных и северо-восточных областях», — рассказала синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, преимущественно морозная погода сохранится в Украине и дальше. Также ожидается небольшой снег.

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточено более тысячи населенных пунктов.