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Новости > В ВС ВСУ прокомментировали информацию о проблемах с поставками Украине ракет для Patriot

В ВС ВСУ прокомментировали информацию о проблемах с поставками Украине ракет для Patriot

Александр Панько
09.01.24 14:55
177
В ВС ВСУ прокомментировали информацию о проблемах с поставками Украине ракет для Patriot

Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона и Белого дома написала, что США якобы не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot из-за нехватки финансирования. В Воздушных силах не подтвердили эту информацию, однако сообщили о наличии дефицита таких ракет. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Давайте разберемся, кто предупреждает — источники, которые нашла газета The New York Times. Я очень осторожно отношусь к таким заявлениям и высказываниям. Для чего они делаются и кому это выгодно — тоже вопрос. Не раз уже комментировал эти заявления и публикации от западных». СМИ, они появляются уже не в первый раз«, — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что сегодня Украина зависит от поставок западного вооружения. Речь идет не только о зенитных управляемых ракетах.

«У нас появляется все больше западной техники, соответственно, она нуждается как в обслуживании, ремонте, обновлении, пополнении, так и боеприпасах. Даже советские боеприпасы к зенитным управляемым системам мы тоже получаем от стран, имеющих на вооружении такие системы. Происходит нормированное поставки согласно расходам», — пояснил спикер.

По его словам, Украина потратила немалый запас имевшихся ракет для отражения последних трех атак РФ.

«Одна более мощная, затем идет тенденция к меньшему применению средств воздушного нападения, все равно это большой расход, и зенитные управляемые ракеты в частности», — добавил Игнат.

Он рассказал, что военные производства в Европе, США и других странах набирают обороты, однако дефицит определенного вооружения все равно есть.

«Поэтому дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о состоянии дел у нас со средствами противовоздушной обороны», — отметил спикер.

Напомним, Германия передала Украине новую партию ракет к системам ПВО Patriot и IRIS-T.

Тэги: ракеты, Юрий Игнат, ЗРК Patriot

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