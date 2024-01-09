Шольц призывает страны ЕС увеличить помощь Киеву

Государства Евросоюза должны оказывать больше помощи Украине в 2024 году, поскольку запланированные большинством государств объемы «слишком малы». Об этом в понедельник, 8 января, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Handelsblatt.

«Я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия для Украины», — сказал Шольц.

Он напомнил, что Германия является самым крупным поставщиком вооружения для Украины после США. На 2024 год предусмотрены поставки оружия и материалов на сумму 8 млрд. евро, а также гуманитарной и финансовой помощи на миллиарды. Однако только германской помощи будет недостаточно для Киева, заявил канцлер.

Напомним, Шольц может досрочно покинуть свой пост.