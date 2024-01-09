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Новости > Из-за непогоды в Украине обесточено более тысячи населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточено более тысячи населенных пунктов

Агата Кловская
09.01.24 10:28
145
Из-за непогоды в Украине обесточено более тысячи населенных пунктов

В нескольких регионах Украины бушует непогода: из-за шквального ветра и обледенения линий больше всего обесточений — в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской областях. Об этом сегодня, 9 января, сообщила пресс-служба Минэнерго.

В Днепропетровской области без электроснабжения — почти 29 тысяч потребителей в 324 населенных пунктах, в Одесской области обесточено 268 населенных пунктов, в Николаевской области — 215, в Кировоградской области — 146. Есть обесточивание в Запорожской — 59 населенных пунктов, Херсонской (14), Черниговской (9) и Черновицкой (8) областях.

Сообщается, что аварийные бригады в пострадавших от непогоды регионах переведены на круглосуточный режим работы, туда также едет дополнительная техника из других областей, но работу и передвижение энергетиков значительно усложняет гололедица.

Напомним, украинцев предупреждают об усилении морозов и гололедице.

Тэги: общество, непогода, новости Украины, обесточивание

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