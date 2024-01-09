В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов

Потери России в войне в Украине по состоянию на утро вторника, 9 января, составили 820 оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Telegram.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили:
— личного состава — около 365 990 (+820) человек ликвидировано;
— танков — 6036 (+5) ед.;
— боевых бронированных машин — 11 203 (+9) ед.;
— артиллерийских систем — 8672 (+6) ед.;
— РСЗО — 954 (+1) ед.;
— средств ПВО — 638 ед.;
— самолетов — 329 ед.;
— вертолетов — 324 ед.;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6823 (+1) ед.;
— крылатых ракет — 1805 (+18) ед.;
— кораблей/катеров — 23 ед.;
— подводных лодок — 1 ед.;
— автомобильной техники и автоцистерн — 11 552 (+10) ед;
— специальной техники — 1333 (+5) ед.
Напомним, ВСУ расширяют плацдарм на Херсонщине.