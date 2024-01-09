В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов

Из-за непогоды в Украине обесточено более тысячи населенных пунктов

В Вашингтоне авто врезалось в ворота Белого дома

В России сошли с рельсов полтора десятка вагонов

Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов, — Bloomberg

СМИ узнали об условии Венгрии о выделении Украине 50 млрд евро

Потери России в Украине превысили 365 тысяч военных

В МВД рассказали о последствиях ночной атаки на Украину

В России прогремел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО, — WSJ

Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов, — Bloomberg

07.01.24 12:57

Есть не подтвержденная информация, что в Белой Церкви парень якобы скончался от побоев сотрудников ТЦК, - депутат Шевченко

02.01.24 14:41

Премьер Литвы неоднозначно высказалась по поводу войны в Украине

03.01.24 11:43

Под конец прошлого года украинцы массово скупали валюту

02.01.24 14:34

В прошлом году смертность в Великобритании обновила печальный рекорд

02.01.24 14:38

Французский посол заявил, что в Украине будут производить больше оружия

04.01.24 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 362 280 солдат

03.01.24 12:26

Возле Житомира произошло крупное ДТП

05.01.24 12:26

В прошлом году в Украине резко вырос спрос на грузовики и спецавтомобили

04.01.24 12:52

В Украине возбудили девять тысяч уголовных дел против уклонистов

02.01.24 16:53

Шольц может досрочно покинуть свой пост