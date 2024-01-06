Татьяна Глиняна, поставщик «яиц по 17 грн» для ВСУ, стала совладельцем сети дорогущих отелей

Украинские СМИ утверждают, что Татьяна Глиняна, лидер одной из крупнейших бизнес-групп, поставляющих продукты питания ВСУ с декабря 1995 года, стала бенефициаром компаний «Zen Adria doo», «Pigment doo» и «Mimoza doo».

Эти фирмы владеют следующими гостиницами в Сплите (Хорватия):

▪️ Отель «Mirari» имеет 18 номеров, ресторан и бассейн на крыше.

▪️ Отель «Ора» категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 мест.

▪️ Бутик-гостиница «Люкс» категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, SPA центр и конференц-зал на 8 человек.

▪️ Отель «Posh» категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, SPA центр.

На сайтах агентств недвижимости Сплита гостиницы с похожей локацией, на 18 и более номеров, стоят от €2,5-3 млн. То есть для покупки четырех отелей в центре Сплита нужно больше €10 млн.