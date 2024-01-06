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Новости > Татьяна Глиняна, поставщик «яиц по 17 грн» для ВСУ, стала совладельцем сети дорогущих отелей

Татьяна Глиняна, поставщик «яиц по 17 грн» для ВСУ, стала совладельцем сети дорогущих отелей

Александр Панько
06.01.24 16:44
166
Татьяна Глиняна, поставщик «яиц по 17 грн» для ВСУ, стала совладельцем сети дорогущих отелей

Украинские СМИ утверждают, что Татьяна Глиняна, лидер одной из крупнейших бизнес-групп, поставляющих продукты питания ВСУ с декабря 1995 года, стала бенефициаром компаний «Zen Adria doo», «Pigment doo» и «Mimoza doo».

Эти фирмы владеют следующими гостиницами в Сплите (Хорватия):

▪️ Отель «Mirari» имеет 18 номеров, ресторан и бассейн на крыше.

▪️ Отель «Ора» категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 мест.

▪️ Бутик-гостиница «Люкс» категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, SPA центр и конференц-зал на 8 человек.

▪️ Отель «Posh» категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, SPA центр.

На сайтах агентств недвижимости Сплита гостиницы с похожей локацией, на 18 и более номеров, стоят от €2,5-3 млн. То есть для покупки четырех отелей в центре Сплита нужно больше €10 млн.

Тэги: Татьяна Глиняна

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