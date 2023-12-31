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Новости > Украинские налоговики получат доступ к информации о движении средств на счетах физлиц

Украинские налоговики получат доступ к информации о движении средств на счетах физлиц

Александр Панько
31.12.23 16:43
184
Украинские налоговики получат доступ к информации о движении средств на счетах физлиц

Главное: Чтобы иметь возможность облагать 18% налогом все поступления на карты физлиц Украины, налоговая служба, в обход банковской тайны, получит доступ к информации о движении средств на счетах. 

Детали: 18% налогообложение поступлений на карты станет возможным после предоставления налоговой службе доступа к информации о движении средств на счетах физлиц.

Напомним, Национальная стратегия доходов, принятая украинским правительством 27 декабря, предусматривает, среди прочего, налогообложение банковских переводов украинских граждан с карты на карту по ставке 18%.

В документе сказано, что «все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме тех, что прямо предусмотрены Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины».

Как рассказал УНИАН экономист Олег Пендзин, на самом деле эта идея не нова, и даже сейчас любые доходы физических лиц должны декларироваться и облагаться налогом, однако пока невозможно отследить поступления на банковские карты граждан из-за того, что налоговая не имеет доступа к счетам.

«Любые доходы, которые сегодня к вам поступают, вы обязаны декларировать — это указано в Налоговом кодексе — и облагать налогом в соответствии с требованиями действующего законодательства. Другое дело, что налоговая не имеет доступа к банковской тайне, и никакой информации о поступлениях на ваши карты она не имеет. Это основное объяснение, почему на сегодняшний момент налоговая не предъявляет вам претензий по поводу налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности», — сказал специалист.

Пендзин отметил, что в Национальной стратегии доходов указано, что налоговые органы в будущем будут иметь доступ к персональным счетам украинцев за пределами банковской тайны, в чем и заключается основная новация, которая позволит облагать налогом каждую операцию.

Впрочем, до сих пор непонятно, каким образом будет осуществляться это налогообложение: непосредственно во время осуществления операции или постфактум после представления соответствующих отчетов в налоговую службу.

В тему: 18% налога на поступления на карты физлиц в Украине: новинка от Кабмина

 
Тэги: доходы, налоговая служба, банковская тайна

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