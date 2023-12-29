Экономический прогноз 2024 от Bloomberg не радует

Главное: По прогнозу Bloomberg в 2024 году мировой ВВП замедлит рост, а в США, ЕС и Британии ожидается рецессия.

Детали: Bloomberg опубликовал свой прогноз по росту мировой экономики на 2024 год.

Основные моменты:

— мировой ВВП замедлит рост — увеличится на 2,7% по сравнению с 3,1% в текущем, что станет одним из самых низких показателей с 2001 года;

— в США, ЕС и Британии ожидается рецессия. Экономика развитых стран вырастет лишь на 0,9% (после роста на 1,5% в этом году);

— в развивающихся странах тоже будет замедление экономического роста — до 4,1% после 4,4% в 2023;

— опережающую динамику покажет экономика Индии. Китай же будет продолжать испытывать проблемы из-за кризиса на рынке недвижимости.