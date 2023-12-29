Экономический прогноз 2024 от Bloomberg не радует

Главное: По прогнозу Bloomberg в 2024 году мировой ВВП замедлит рост, а в США, ЕС и Британии ожидается рецессия.
Детали: Bloomberg опубликовал свой прогноз по росту мировой экономики на 2024 год.
Главное: По прогнозу Bloomberg в 2024 году мировой ВВП замедлит рост, а в США, ЕС и Британии ожидается рецессия.
Детали: Bloomberg опубликовал свой прогноз по росту мировой экономики на 2024 год.
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