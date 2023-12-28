18% налога на поступления на карты физлиц в Украине: новинка от Кабмина

Главное: КМУ планирует облагать налогом в размере 18% любые поступления на карточку физического лица, а у юрлиц забрать упрощенную систему налогообложения.
Детали: Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что в утвержденной вчера Кабмином Украины «национальной стратегии доходов» содержится резкое ужесточение налоговой политики:
– любые поступления на карточку физического лица будут облагать налогом в размере 18%;
– вернут прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц;
– у юрлиц заберут упрощенную систему налогообложения;
– повысят ренту на новые газовые скважины;
– таможням предоставит право на проведение следственных действий;