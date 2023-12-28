18% налога на поступления на карты физлиц в Украине: новинка от Кабмина

28.12.23 16:54

В Украине зарегистрированы три случая нового субварианта коронавируса Pirola

28.12.23 16:32

Представлен первый электромобиль Xiaomi

28.12.23 16:16

Зеленский озвучил сумму военной помощи от США в 2023 году

28.12.23 15:49

Россия скрыла сотни жертв наводнения в Херсонской области, — СМИ

28.12.23 15:38

В Черкассах девушка сдала экзамен в МВД вместо своей сестры-близнеца

28.12.23 15:28

Стало известно, сколько подержанных авто купили украинцы в этом году

28.12.23 14:42

Составлен список банков, которые в следующем году проверит НБУ

28.12.23 14:40

Россия вывела в Черное море три ракетоносителя

28.12.23 14:27

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине под конец года