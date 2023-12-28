В Украине зарегистрированы три случая нового субварианта коронавируса Pirola

Главное: За прошедшую неделю в Украине было зарегистрировано 8709 случаев COVID-19, 43 пациента умерли, сообщили в Минздраве.

Детали: С начала декабря в Украине зарегистрировали три случая нового субварианта коронавируса Pirola. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Три случая субварианта коронавируса Пирола обнаружили на прошлой неделе. Два в Винницкой области и один в Кропивницком. Заболевшие — женщины старше 50 лет. Сейчас по территории Украины циркулирует 17 штаммов вируса SARS-CoV-2 — это различные субварианты штамма Омикрон, и за ними эпидемиологическое наблюдение как на уровне Украины, так и во всем мире. У каждого субварианта есть определенные особенности, но по клиническим симптомам это либо среднее, либо легкое течение заболевания», — сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Симптомы заболевания в случае заражения вирусом субварианта Пирола такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможны раздражение глаз и сыпь на теле.

В Минздраве сообщают, что пункты прививки в стране обеспечены безоплатной вакциной против COVID-19, поэтому пропустившим прививки людям или лицам из группы риска следует проконсультироваться с семейным врачом и вакцинироваться.

По данным Минздрава, за прошедшую неделю в Украине были зарегистрированы 8709 случаев COVID-19, 43 пациента умерли.

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