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Новости > Зеленский озвучил сумму военной помощи от США в 2023 году

Зеленский озвучил сумму военной помощи от США в 2023 году

Агата Кловская
28.12.23 16:16
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Зеленский озвучил сумму военной помощи от США в 2023 году

Главное: По словам Владимира Зеленского, в течение 2023 года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов.

Детали: США в 2023 году предоставили Украине 34 пакета военной помощи на общую сумму более 24 миллиардов долларов. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети X в четверг, 28 декабря.

Глава государства отметил важность последнего в текущем году пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов, предоставленного Соединенными Штатами.

«Дополнительные ракеты и компоненты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы, средства разминирования и другое оборудование удовлетворят самые неотложные потребности Украины», — отметил Зеленский.

По его убеждению, лидерство США в коалиции из более чем 50 стран, оказывающих Украине военную помощь, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии.

«В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов. Patriot, Abrams, бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование. Было принято историческое решение о предоставлении Украине F-16. Мы всегда будем благодарны за всю эту поддержку», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость и дальше как можно сильнее и решительнее противодействовать российской агрессии.

В тему: США предоставят Украине еще один пакет военной помощи, но он может быть последним.

Тэги: США, военная помощь, Владимир Зеленский

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