В Черкассах девушка сдала экзамен в МВД вместо своей сестры-близнеца

Главное: В Черкассах близнец пыталась выдать себя за сестру на экзамене в МВД. Результаты сданного экзамена аннулированы, а объяснять свои действия девушкам придется правоохранителям.

Детали: В Черкассах местная жительница пришла сдавать экзамен на знание правил дорожного движения для получения водительских прав вместо своей сестры-близнеца. Об этом сообщили в региональном отделении сервисного центра МВД.

«Дана и Диана... С самого детства девочки практически не разлей вода, поэтому и в автошколу учиться пошли вместе. После окончания первого этапа обучения (по теоретической подготовке) приехали в сервисный центр МВД № 7141 города Черкасс сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Здесь Диане повезло больше, она успешно выдержала это испытание, а вот сестра не смогла. Поэтому уже через 10 дней девочки решили, что можно воспользоваться естественным сходством и сдавать экзамен за сестру села Диана», — говорится в сообщении центра на его странице в Facebook.

В конце концов, тайный сговор девушек был разоблачен очень наблюдательным администратором, принимавшим у них экзамен.

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