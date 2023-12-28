Россия вывела в Черное море три ракетоносителя

Главное: Россия вывела в Черное море ракетоносители: Суммарный залп «Калибров» может достигать 16 ракет.

Детали: Российские террористы вывели на боевое дежурство в Черное море две подводные лодки и фрегат «Адмирал Макаров». Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Сейчас суммарный залп «Калибров» может достигать 16 ракет.

«Напоминаем: сигналы воздушной тревоги предупреждают об опасности! Прислушивайтесь и реагируйте оперативно. Берегите себя, как мы бережем Украину», — добавила пресс-служба.

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из «зерновой сделки» гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

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