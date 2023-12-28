Стало известно, сколько подержанных авто купили украинцы в этом году

Главное: В 2023-м году украинцы купили 191 тысячу подержанных легковых автомобилей. Их средний возраст – 10,3 года.

Детали: Украинцы в 2023-м году активно покупали подержанные легковые автомобили, ввезенные из-за границы. Появились актуальные цифры.

Их приводит «Укравтопром».

Сообщается, что в этом году было куплено 191 тысячу таких машин.

Данный показатель в 3,5 раза превышает реализацию новых автомобилей за тот же период.

При этом, как стало известно, средний возраст подержанных авто, перешедших в этом году на украинские номера, составляет 10,3 года.

Говорится о том, что в этом сегменте преобладают бензиновые автомобили, на которых пришлось 45% рынка.

Далее по полярности идут дизельные машины (33%), электромобили (14%), авто с ГБО (5%) и гибриды (3%).

Уточняется, что, в зависимости от типа двигателя, среди подержанных легковых машин, ввозимых из-за границы, популярны были такие: среди бензиновых автомобилей – Volkswagen Golf, среди дизельных и авто с ГБО – Renault Megane, среди электромобилей – Nissan Leaf, а среди гибридов – Ford Fusion US.

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