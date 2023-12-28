Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине под конец года

Главное: В конце года украинцев ждет теплая погода. Появился прогноз синоптиков.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какая погода ждет украинце в конце 2023-го года. Появился прогноз синоптиков.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в пятницу, 29 декабря, в нашей стране должно быть без осадков, только в восточных и Полтавской областях утром и днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночью будет от 2 мороза до 3 тепла, на Прикарпатье и в Крыму местами до плюс 6. Днем 4-9 тепла, в южной части Украины и местами в западных областях плюс 8-13.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, а днем плюс 5-7.

Специалисты сообщают, что в субботу, 30 декабря, должно быть без осадков, лишь в западных областях днем местами пройдет небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла. Днем плюс 4-9, в южной части, местами и на Прикарпатье 7-12 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Ночью 2-4 тепла, а днем плюс 7-9.

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